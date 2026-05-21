Liberati i tre attivisti della provincia di Ancona fermati dall' esercito israeliano a bordo della Flotilla

Tre attivisti della provincia di Ancona, coinvolti nella spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, sono stati liberati dopo essere stati fermati dall'esercito israeliano al largo di Cipro. Erano a bordo della nave insieme ad altri partecipanti quando sono stati bloccati e trattenuti. Dopo alcuni giorni di detenzione, sono stati rimessi in libertà e hanno lasciato la zona. La loro partenza si è verificata poco dopo la conclusione dell'intervento delle forze israeliane.

ANCONA – Sono stati liberati, insieme agli altri, i tre attivisti della provincia di Ancona che si erano imbarcati con la Global Sumud Flotilla verso Gaza ma erano stati bloccati e fermati da Israele al largo di Cipro. Fonti diplomatiche confermano che tutti e 430 gli attivisti italiani saranno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Flotilla verso Gaza, liberati i tre marchigiani fermati da Israele: atteso nella notte il rientro

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