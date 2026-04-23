Gli orari dell' ascensore del Passetto di Ancona

Durante il fine settimana della Festa della Liberazione, il comune di Ancona ha annunciato che l’ascensore del Passetto sarà aperto. La struttura, già in funzione nei fine settimana durante le festività pasquali, sarà disponibile anche per il prossimo weekend. La decisione riguarda esclusivamente il periodo delle celebrazioni e non prevede modifiche agli orari abituali. L’ascensore permette di raggiungere la zona del Passetto, una delle attrazioni della città.

ANCONA – In occasione del weekend della Festa della Liberazione, il comune di Ancona ha comunicato l’apertura dell’ascensore del Passetto, già operativo nei fine settimana a partire dalle festività pasquali. L’ascensore effettuerà orario continuato dalle 8 alle 20, mentre dal 30 maggio la.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Passetto, la zona dell'ascensore nel degrado: bottiglie tra le piante, lattine e coperte ovunque (VIDEO)ANCONA – Un nostro lettore ci ha inviato un video per segnalare la situazione di degrado esistente nei paraggi dell’ascensore del Passetto. Arriva la Pasqua e riapre l'ascensore del Passetto. Il bus Navetta per Portonovo attivo dalla Festa della LiberazioneIl calendario e gli orari definitivi per entrambi i servizi attivati saranno divulgati successivamente alla cittadinanza. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non solo. Comune Ancona, via libera all'Ascensore del Passetto e navetta per PortonovoApprovato dalla giunta comunale di Ancona due servizi attesi dalla cittadinanza e dai fruitori delle spiagge: l'attività di apertura dell'impianto dell'Ascensore del Passetto ed il servizio bus ... ansa.it Bus navetta e ascensore del Passetto: l’impegno dell’amministrazione con 150mila euroAscensore del Passetto e bus navetta a Portonovo, l’amministrazione comunale conferma i servizi aggiuntivi richiesti a Conerobus anche per la stagione estiva 2026. Nel complesso circa 150mila euro per ... ilrestodelcarlino.it