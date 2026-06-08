Un ciclista è caduto e si è ferito gravemente lungo la ciclovia del Conero. Il corpo è stato trovato da due passanti in stato di incoscienza. Il pronto intervento ha evitato il peggio, ma le condizioni sono apparse subito gravi. A un anno dall’incidente, il pubblico ministero ha commentato: «Maledetto quel giorno». La vicenda ha riacceso i riflettori sulla sicurezza della pista ciclabile, con inchieste ancora in corso.

ANCONA - Una caduta terribile. Il corpo ritrovato inerme da due passanti. Le ore concitate, la paura che addirittura potesse non farcela. È passato un anno esatto da quando il sostituto procuratore del Tribunale di Ancona, Paolo Gubinelli, si è schiantato con la sua mountain bike lungo la ciclabile del Conero. E ieri, proprio nella terribile ricorrenza, è tornato in sella alla sua bici affrontando quel tratto preciso. Il post Uno choc messo alle spalle. Tanto che ha voluto immortalare il momento con una foto pubblicata sui suoi social: «7 giugno 2025 - 7 giugno 2026. È passato un anno da quel maledetto pomeriggio e oggi sono ritornato sul luogo dell’incidente, e in bici» scrive Gubinelli sopra la foto che lo raffigura a sinistra, quel giorno, prima dell’incidente e a destra ieri (con tanto di casco e protezioni). 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ancona, Gubinelli torna in bici, il Pm sulla ciclovia del Conero a un anno dallo schianto: «Maledetto quel giorno»

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