Animali e legge ad Ancona si presenta il manuale Lav-carabinieri | tra gli interventi anche quelli del pm Paolo Gubinelli

A quattro anni dalla riforma costituzionale che ha inserito la tutela degli animali tra i principi fondamentali e a pochi mesi dall’approvazione della legge 822025, ad Ancona è stato presentato il manuale Lav-Carabinieri. Tra gli interventi, anche quello del pubblico ministero incaricato, che ha illustrato le procedure e le responsabilità legate alla tutela degli animali nel quadro giuridico attuale. L’evento ha coinvolto esperti e forze dell’ordine in una discussione sulle nuove normative e sui metodi di intervento.