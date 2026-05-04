Animali e legge ad Ancona si presenta il manuale Lav-carabinieri | tra gli interventi anche quelli del pm Paolo Gubinelli
A quattro anni dalla riforma costituzionale che ha inserito la tutela degli animali tra i principi fondamentali e a pochi mesi dall’approvazione della legge 822025, ad Ancona è stato presentato il manuale Lav-Carabinieri. Tra gli interventi, anche quello del pubblico ministero incaricato, che ha illustrato le procedure e le responsabilità legate alla tutela degli animali nel quadro giuridico attuale. L’evento ha coinvolto esperti e forze dell’ordine in una discussione sulle nuove normative e sui metodi di intervento.
ANCONA – A quattro anni dalla riforma della Costituzione che ha inserito la tutela degli animali tra i principi fondamentali, e a pochi mesi dalla legge 822025 (nota come legge Brambilla, riconoscendo gli animali come esseri senzienti e tutelandoli direttamente) di riforma del Codice penale, sui.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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