Doppio schianto sulla provinciale del Conero | tre feriti Viabilità in tilt | la situazione

Nel primo pomeriggio di oggi, sulla Provinciale del Conero, si sono verificati due incidenti a breve distanza uno dall’altro. Il primo si è verificato nella zona della Vedova, seguito poco dopo da un secondo schianto a Sirolo. Tre persone sono rimaste ferite nei due incidenti. La viabilità sulla strada è stata subito interrotta, causando rallentamenti e blocchi temporanei nel traffico locale.

ANCONA – Doppio incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, lungo la Provinciale del Conero. Il primo schianto è avvenuto alla Vedova, seguito poco dopo da un secondo schianto a Sirolo. Tre le persone rimaste ferite, fortunatamente senza gravi conseguenze. Nel sinistro di Sirolo coinvolte.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schianto all'incrocio, ragazzi sbalzati dalla moto: tre feriti e traffico in tilt Schianto sulla provinciale: 5 feriti, ragazzino di 14 anni sbalzato dall'abitacoloIl bilancio è di 5 feriti tra cui un ragazzino di 14 anni, quest'ultimo ricoverato in ospedale a Bergamo con l'ausilio dell'elicottero di Areu: per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pedone travolto sulla Provinciale: anziano grave in ospedale. Schianto in SS36; Incidente mortale ad Altamura: auto finisce fuori strada e si ribalta sulla provinciale 51; Incidente poco prima delle 13 lungo l’autostrada A12 tra Rapallo e Recco, sulla carreggiata che viaggia verso Genova. Per cause ancora in fase di accertamento un motociclista di circa 50 anni ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail; Incidente tra due auto sulla Provinciale, un veicolo si ribalta: 4 feriti, una donna resta incastrata tra le lamiere. Ancona, doppio incidente sulla provinciale del Conero: tre feriti e strada chiusaANCONA Due incidenti stradali a pochi minuti di distanza hanno paralizzato nel pomeriggio di oggi (24 aprile) la Provinciale del Conero. Il ... msn.com Doppio dramma sulla Lecce-Arnesano: 21enne morto, amico ferito mentre raggiungeva il luogo dell’incidenteUna notte segnata da due gravi incidenti sulla stessa provinciale: un giovane perde la vita e il suo amico, accorso dopo la tragedia, rimane gravemente ferito. notizie.it Doppio schianto questa mattina a Naxxar e Santa Venera - facebook.com facebook