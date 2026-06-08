Ancona di nuovo punto di incontro globale della comunità scientifica | nel capoluogo dorico la Business Model Conference 2026
Ancona ospita per due giorni la Business Model Conference 2026, un evento che riunisce esperti e ricercatori della comunità scientifica internazionale. La conferenza si concentra su come le aziende di tutto il mondo sviluppano e innovano i loro modelli di business. L’appuntamento si svolge nel capoluogo dorico, confermando la sua posizione come centro di riferimento globale nel settore. La manifestazione si svolge in un contesto di confronto e condivisione di idee e strategie.
ANCONA - Per due giorni Ancona sarà ancora una volta il punto di incontro globale di una comunità scientifica che studia e contribuisce a trasformare il modo in cui le imprese di tutto il mondo creano valore. Come si reinventa un’organizzazione quando il contesto cambia più in fretta di quanto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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