Ancona di nuovo punto di incontro globale della comunità scientifica | nel capoluogo dorico la Business Model Conference 2026

Notizia in breve

Ancona ospita per due giorni la Business Model Conference 2026, un evento che riunisce esperti e ricercatori della comunità scientifica internazionale. La conferenza si concentra su come le aziende di tutto il mondo sviluppano e innovano i loro modelli di business. L’appuntamento si svolge nel capoluogo dorico, confermando la sua posizione come centro di riferimento globale nel settore. La manifestazione si svolge in un contesto di confronto e condivisione di idee e strategie.