Il capoluogo dorico in barre con Dorika Elite | quando Ancona rappa con la sua storia

ANCONA – Già disponibile online “Dorika Elite”, il brano che segna un momento storico per la scena hip-hop marchigiana: per la prima volta sotto lo stesso tetto sonoro si ritrovano le radici underground di Ancona e le sue voci più riconoscibili, unite da un’amicizia che viene da lontano e da un.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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