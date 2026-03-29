La trasmissione in onda su Rai Storia alla scoperta di centri che, in epoche differenti, hanno avuto un momento di assoluto splendore, segnando la storia della nostra penisola ANCONA - Una città fondata dagli antichi greci per sfruttare il riparo naturale fornito dal suo golfo e la sua posizione strategica proprio in mezzo all’Adriatico: è Ancona la protagonista di “Storia delle nostre città”, in onda lunedì 30 marzo alle 22.10 su Rai Storia. Il programma si configura come un percorso attraverso l'Italia alla scoperta di centri che, in epoche differenti, hanno avuto un momento di assoluto splendore, segnando la storia della nostra penisola. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Il capoluogo dorico raccontato in televisione: "Storia delle nostre città" fa tappa ad Ancona

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