Ancona Città d' Asilo un modello che funziona | nel 2025 accolti 176 migranti Dal 12 giugno la città celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato
ANCONA - Un porto sicuro, un presidio di legalità e, soprattutto, un trampolino di lancio verso l’autonomia. Da oltre vent’anni il capoluogo dorico si conferma in prima linea nell'accoglienza e nell'integrazione dei flussi migratori attraverso il Progetto S.A.I. (Sistema Accoglienza Integrazione). 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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