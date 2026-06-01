accoglienza e integrazione la fondazione giovanni paolo ii ets celebra la giornata mondiale del rifugiato

In occasione della 26ª Giornata Mondiale del Rifugiato, la Fondazione Giovanni Paolo II ETS ha avviato un calendario di eventi che si svolgeranno nel mese di giugno. Gli appuntamenti sono dedicati ai temi dell’accoglienza, della condivisione e della conoscenza reciproca. La manifestazione si svolge ad Arezzo e coinvolge diverse iniziative promosse dalla fondazione.

Arezzo, 01 giugno 2026 – In occasione della 26ª Giornata Mondiale del Rifugiato, la Fondazione Giovanni Paolo II ETS ha organizzato per tutto il mese di giugno un articolato calendario di appuntamenti dedicati ai temi dell’accoglienza, della condivisione e della conoscenza reciproca. Un programma diffuso sul territorio che non si limita a una ricorrenza simbolica, ma si inserisce nel lavoro quotidiano portato avanti dall’ente attraverso i percorsi di accoglienza e integrazione attivi nelle strutture del Valdarno aretino, del Valdarno fiorentino e di Fiesole. Il filo conduttore delle iniziative è racchiuso nella parola “rifugiarsi”, intesa come chiave di lettura dell’esperienza migratoria e dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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