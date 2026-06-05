Giornata Mondiale del Rifugiato | a giugno tre appuntamenti alla Casa di The Human Safety Net a Venezia

Notizia in breve

A Venezia, tre eventi si terranno alla Casa di The Human Safety Net nelle Procuratie di piazza San Marco nel mese di giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Le date sono l’8, il 17 e il 20 giugno, e gli incontri sono aperti al pubblico. Si parlerà di come i rifugiati possano integrarsi nel tessuto sociale e trovare opportunità nel lavoro e nell’imprenditoria.