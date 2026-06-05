Giornata Mondiale del Rifugiato | a giugno tre appuntamenti alla Casa di The Human Safety Net a Venezia

Da tpi.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Venezia, tre eventi si terranno alla Casa di The Human Safety Net nelle Procuratie di piazza San Marco nel mese di giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Le date sono l’8, il 17 e il 20 giugno, e gli incontri sono aperti al pubblico. Si parlerà di come i rifugiati possano integrarsi nel tessuto sociale e trovare opportunità nel lavoro e nell’imprenditoria.

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La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie in piazza S. Marco a Venezia celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato con tre appuntamenti, l’8, il 17 e il 20 giugno, aperti al pubblico dedicati ai temi dell’integrazione dei rifugiati e il loro inserimento professionale e imprenditoriale. Favorire l’autonomia lavorativa dei rifugiati è uno degli obiettivi di The Human Safety Net, il movimento di persone che aiutano persone fondato da Generali per liberare il potenziale di coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità affinché possano migliorare le condizioni di vita delle loro famiglie e comunità. I programmi di The Human Safety Net accompagnano famiglie a rischio di esclusione sociale con bambini da 0 a 6 anni e l’integrazione dei rifugiati. 🔗 Leggi su Tpi.it

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