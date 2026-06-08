Anagni presentazione del libro di Giuseppe Smorto I 4 Gianni | Brera Clerici Minà Mura e lo sport di Repubblica

Sabato 13 giugno alle 18:00, nella Casa della Cultura di Anagni, si terrà la presentazione del libro di Giuseppe Smorto intitolato “I 4 Gianni: Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica”. L’evento invita il pubblico a scoprire il contenuto del volume dedicato a quattro figure legate al giornalismo sportivo e alla storia della testata. La presentazione si svolgerà in un ambiente pubblico e aperto.

Sabato 13 giugno, alle ore 18:00, la Casa della Cultura di Anagni ospiterà la presentazione del libro di Giuseppe Smorto “I 4 Gianni: Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica”.Un incontro dedicato a quattro grandi firme del giornalismo italiano, capaci di raccontare lo sport andando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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