Anagni presentazione del libro Ladislao Il Figlio del Re
Sabato 9 maggio alle 18.30, nella libreria L'Angolo della Libraia di Anagni, si terrà la presentazione del romanzo “Ladislao. Il Figlio del Re”. L'evento prevede la discussione del libro scritto dall'autore, che si svolgerà nello spazio di via Vittorio Emanuele 2. La presentazione è aperta al pubblico e prevede anche un momento di confronto con l'autore.
Sabato 9 maggio, alle ore 18.30, la libreria L'Angolo della Libraia (via Vittorio Emanuele 2, Anagni) ospita la presentazione del romanzo “Ladislao. Il Figlio del Re” di Giovanni Nocella. L'autore dialogherà con Elisa Sordi in un incontro dedicato alla Napoli medievale e a una delle figure più.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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