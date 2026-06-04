Anagni Domenica 6 Giugno Concerto per la Pace con il Coro Polifonico nella splendida cornice della Cattedrale di Santa Maria Annunziata
Domenica 6 giugno si terrà il “Concerto per la Pace” con il Coro Polifonico nella Cattedrale di Santa Maria Annunziata. L’evento inizia alle 20:30 e si svolge nella chiesa del centro storico. L’ingresso è libero.
Cronache Cittadine ANAGNI (Eledina Lorenzon) – Imperdibile appuntamento Sabato 6 Giugno, alle ore 20,30, nella suggestiva cornice della Cattedrale di Santa Maria L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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