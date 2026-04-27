65 anni del Coro Polifonico San Paolo | si festeggia con il concerto Il Nome
Il Coro Polifonico San Paolo festeggia i suoi 65 anni con un concerto intitolato “Il Nome”. L’evento si svolgerà martedì 28 aprile alle 18:30 presso il Santuario di San Paolo alla Rotonda. Alla serata prenderanno parte anche il Coro Polifonico Santa Cecilia e il Coro Lirico Francesco. La manifestazione rappresenta il secondo appuntamento di una serie di celebrazioni dedicate a questa ricorrenza.
Continuano le celebrazioni per i 65 anni del Coro Polifonico San Paolo. Secondo concerto evento dal titolo “Il Nome” che si terrà martedì 28 aprile, alle ore 18,30, presso il Santuario di San Paolo alla Rotonda, con la partecipazione del Coro Polifonico Santa Cecilia e del Coro Lirico Francesco.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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