Amt revocato lo sciopero del biglietto | Bonus agli utenti per i disagi svolta storica
L'associazione dei consumatori ha annunciato la revoca dello sciopero del biglietto sui mezzi Amt dopo un incontro con l'amministrazione comunale. In seguito all'accordo, è stato confermato un bonus destinato agli utenti per i disagi subiti. La decisione di sospendere l'agitazione è stata definita una svolta storica. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'incontro o sui termini dell'accordo è stata resa nota.
Dopo l'incontro con l'amministrazione comunale, le associazioni dei consumatori che hanno proclamato - e oggi revocato - lo sciopero del biglietto sui mezzi Amt, parlano di “svolta storica” e cantano vittoria. Sul fronte dei cambiamenti ottenuti, l'introduzione di un bonus agli utenti al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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