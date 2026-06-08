Amt revocato lo sciopero del biglietto | Bonus agli utenti per i disagi svolta storica

Notizia in breve

L'associazione dei consumatori ha annunciato la revoca dello sciopero del biglietto sui mezzi Amt dopo un incontro con l'amministrazione comunale. In seguito all'accordo, è stato confermato un bonus destinato agli utenti per i disagi subiti. La decisione di sospendere l'agitazione è stata definita una svolta storica. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'incontro o sui termini dell'accordo è stata resa nota.