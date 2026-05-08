Sciopero Eav di 24 ore domenica a rischio disagi per gli utenti Circum e Cumana

Domenica prossima potrebbe essere caratterizzata da disagi per gli utenti delle linee Circum e Cumana gestite dall’azienda di trasporti locale. Il sindacato Orsa ha annunciato uno sciopero di 24 ore, motivato da questioni legate all’organizzazione interna dell’azienda. La decisione interessa il servizio durante tutta la giornata, con possibili interruzioni e ritardi nelle corse programmate.

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Si avvicina una domenica di possibili disagi per chi usa le linee Eav. Il sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore, motivato da "problematiche di organizzazione aziendale".L'agitazione partirà alle 19.31 di sabato 9 maggio e terminerà alle 19.30 di domenica 10 maggio. A.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Sciopero di 24 ore, possibili disagi per gli utenti Circumvesuviana giovedìTempo di lettura: < 1 minuto Uno sciopero, distribuito sull’intero arco giornaliero, potrebbe rendere molto complicati gli spostamenti di venerdì... Sciopero 27 marzo, disagi anche in Campania: stop Eav 4 ore, a rischio scuola e informazioneVenerdì di proteste su più fronti: a Napoli sciopero Eav dalle 19 alle 23 su Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e autobus. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scioperi del mese di maggio: il calendario completo delle mobilitazioni per scuola, trasporti e sanità; Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli e in provincia: proclamata agitazione di 24 ore; Maggio 2026, il mese nero per trasporti e scuole: le date critiche da segnare subito sul calendario per non rovinare viaggi ed esami; Maggio sarà un mese pieno di scioperi, tre generali. Bus, treni, aerei, scuola: le date e gli orari. Caos trasporti: sciopero Eav di 24 ore e stop alla linea Fs Napoli-SalernoPer limitare i disagi ai viaggiatori, i treni cancellati saranno sostituiti da servizi autobus ... ilfattovesuviano.it Sciopero Eav di 24 ore, domenica a rischio disagi per gli utenti Circum e CumanaL'agitazione proclamata dal sindacato Orsa partirà sabato sera e terminerà domenica. Corse legate al numero di lavoratori aderenti ... napolitoday.it Una follia lo sciopero Eav del 9- 10 Maggio Occorrerebbe una mobilitazione e un appello al Prefetto di Napoli da parte delle istituzioni , delle associazioni e dei cittadini della Penisola Sorrentina in merito allo sciopero EAV del 9–10 maggio 2026 Come noto, il - facebook.com facebook