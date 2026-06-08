Ampliamento dell' Istituto Gadda di Fornovo | posa della prima pietra per la costruzione di 9 aule

Notizia in breve

È stata posata la prima pietra per l’ampliamento dell’istituto superiore Carlo Emilio Gadda di Fornovo di Taro. L’intervento prevede la costruzione di un nuovo edificio di tre piani, che sostituirà la struttura esistente. Al termine dei lavori, previsto entro l’estate 2027, saranno aggiunte nove aule. La nuova struttura sarà collegata all’edificio attuale e ospiterà gli spazi didattici aggiuntivi.