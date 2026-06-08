Ampliamento dell' Istituto Gadda di Fornovo | posa della prima pietra per la costruzione di 9 aule
È stata posata la prima pietra per l’ampliamento dell’istituto superiore Carlo Emilio Gadda di Fornovo di Taro. L’intervento prevede la costruzione di un nuovo edificio di tre piani, che sostituirà la struttura esistente. Al termine dei lavori, previsto entro l’estate 2027, saranno aggiunte nove aule. La nuova struttura sarà collegata all’edificio attuale e ospiterà gli spazi didattici aggiuntivi.
Simbolica posa della prima pietra per l’ampliamento dell’istituto d’istruzione secondaria superiore Carlo Emilio Gadda di Fornovo di Taro che, a lavori terminati entro l’estate del 2027, potrà contare su 9 aule in più realizzate in un nuovo edificio, sviluppato su tre piani, al posto dell’ex. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Lunedì 8 giugno sarà posata la prima pietra della nuova Palazzina della Scienza e Tecnologia dell’Istituto Gadda di Fornovo, un ampliamento che prevede 9 aule per 270 studenti. La struttura ospiterà anche ITS Maker Academy e Innovation Farm, diventando facebook