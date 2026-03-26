Il 26 marzo 2026, a Segrate, è stata posta la prima pietra di un nuovo data center. L’edificio, di tre piani, si sviluppa su una superficie di 7.000 metri quadrati. La struttura è dotata di una potenza di 27 megawatt dedicata all’information technology. L’opera rappresenta un intervento di nuova realizzazione nel settore dei centri dati.

Segrate (Milano), 26 marzo 2026 – Un edificio di tre piani distribuito su 7mila metri quadrati, con una potenza di 27 megawatt d’information technology. Nella sua realizzazione saranno impiegati fino a 300 opera i; 25 i lavoratori specializzati che si occuperanno poi della gestione e archiviazione dei flussi informatici. Sono questi i numeri del futuro data center di Segrate, nel cui cantiere, in via Reggio Emilia a Redecesio, ieri è stata simbolicamente posata la prima pietra da parte dei vertici di CyrusOne, il colosso americano che ha in capo l’intervento. SEGRATE - RENDERING DATA CENTER CYRUSONE - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO Presenti anche l’assessore regionale al territorio, Gianluca Comazzi, il sindaco di Segrate, Paolo Micheli, e i rappresentanti di Techbau, che è partner del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Data center CyrusOne, la posa della prima pietra: un edificio di tre piani su 7mila metri quadrati

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