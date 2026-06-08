Le urne sono aperte dalle 7 in 12 regioni per i ballottaggi delle amministrative e resteranno aperte fino alle 15. Alle 23, l’affluenza alle urne è risultata inferiore al 40%. I seggi coinvolgono anche sei capoluoghi di provincia e 148 comuni in Sardegna, dove si svolge il primo turno delle elezioni comunali. Le votazioni riguardano circa 12 milioni di cittadini chiamati a scegliere i nuovi sindaci e consiglieri comunali.

Si vota fino alle 15, poi lo spoglio. Sei i capoluoghi di provincia coinvolti: Arezzo, Agrigento, Trani, Chieti, Lecco e Macerata Seconda giornata di voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani sopra i 15mila abitanti. Tra questi anche sei capoluoghi (Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani). Le urne saranno aperte fino alle ore 15. rne aperte fino alle 15. L'affluenza ieri sera alle 23 si è attestata al 39,79 per cento, in calo rispetto al 46,56 per cento del primo turno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Amministrative, si vota fino alle 15 per i ballottaggi. Alle 23 affluenza sotto il 40%

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25/05/26 Bassa affluenza alle urne elezioni amministrative in Piemonte, si vota fino alle 15

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E se votassimo tutto in un solo giorno ogni 5 anni? Una proposta (pratica) per smettere di sprecare miliardi e inseguire i sondaggi. reddit