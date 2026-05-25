Elezioni amministrative urne aperte fino alle 15 Alle 23 di ieri affluenza al 46,31%

In tutta Italia sono aperte le urne per le elezioni amministrative in 894 Comuni. L’affluenza alle ore 23 di ieri era del 46,31%. Sono oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati a votare. Le urne resteranno aperte fino alle 15 di oggi.

Urne aperte in tutta Italia per la tornata delle elezioni amministrative che coinvolge 894 Comuni. Sono oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati alle urne. Tra i Comuni al voto, 121 hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, inclusi 18 capoluoghi, mentre 773 sono i Comuni sotto la soglia dei 15mila residenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Elezioni amministrative: quando si vota. Dalle 7 alle 23 di ieri e dalle 7 alle 15 di oggi gli elettori sono chiamati a scegliere sindaci, giunte e consigli comunali. Alla chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di spoglio. I primi dati sull'affluenza. Alle 23 di ieri sera registrata un'affluenza del 46,31%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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