Amministrative Meloni | Risultati confermano ancora una volta forza centrodestra

Durante i ballottaggi delle elezioni amministrative, i risultati hanno mostrato ancora una volta la forza del centrodestra. Il premier ha inviato congratulazioni e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti, indipendentemente dall’appartenenza politica. La comunicazione è arrivata tramite una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori commenti o analisi sui risultati specifici dei singoli comuni.

(Adnkronos) – "Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza". Così sui social la premier Girogia Meloni, commentando l'esito dei ballottaggi. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Meloni, 4 anni senza risultati: il voto smonta la narrazione

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