D' Amario sui risultati delle amministrative | Forza Italia protagonista in provincia di Chieti primo partito nel capoluogo

Da chietitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le ultime elezioni amministrative nella provincia di Chieti, Forza Italia si è affermata come primo partito nel capoluogo e come protagonista in tutta la provincia. La formazione politica ha ottenuto risultati che evidenziano la sua presenza rilevante nel centrodestra locale. Questi dati mostrano una conferma della posizione consolidata del partito nelle amministrazioni territoriali. Nessuna interpretazione o commento è stato fornito sui motivi di questi risultati.

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“Il risultato delle ultime elezioni amministrative in provincia di Chieti conferma in maniera chiara e netta la centralità di Forza Italia all’interno del centrodestra e il grande lavoro politico e amministrativo che il nostro partito sta portando avanti sui territori”. Così Daniele D’Amario. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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