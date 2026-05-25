Amministrative Meloni | Anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani

Notizia in breve

Durante lo spoglio delle elezioni comunali 2026, la presidente del Consiglio ha affermato che il centrodestra ha subito un ulteriore risultato negativo, rimandando eventuali analisi a domani. La sua dichiarazione è stata diffusa tramite un messaggio pubblicato su X, mentre i dati ufficiali sugli esiti delle elezioni non sono ancora stati completati. Nessuna cifra o dettaglio specifico è stato fornito in questa prima comunicazione.