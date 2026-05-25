Amministrative Meloni | Anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani
Durante lo spoglio delle elezioni comunali 2026, la presidente del Consiglio ha affermato che il centrodestra ha subito un ulteriore risultato negativo, rimandando eventuali analisi a domani. La sua dichiarazione è stata diffusa tramite un messaggio pubblicato su X, mentre i dati ufficiali sugli esiti delle elezioni non sono ancora stati completati. Nessuna cifra o dettaglio specifico è stato fornito in questa prima comunicazione.
(Adnkronos) – A spoglio ancora in corso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta i primi risultati delle elezioni comunali 2026 su X. "Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti. P.S. E anche oggi, il tanto annunciato cr x.com
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