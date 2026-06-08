Durante le elezioni amministrative in Toscana, il Partito Democratico ha dichiarato un bilancio positivo per il campo largo. Il segretario regionale ha sottolineato che i risultati dei ballottaggi a Arezzo e Viareggio richiedono un’analisi approfondita, anche se sono stati riconosciuti come segnali di successo complessivo. Sono in corso valutazioni sulle prossime strategie, in particolare riguardo alle città di Arezzo e Viareggio, senza specificare ulteriori dettagli sulle decisioni future.

FIRENZE “I risultati dei ballottaggi ad Arezzo e Viareggio meritano rispetto e un’analisi attenta. Ad Arezzo il centrosinistra non è riuscito a colmare il divario emerso al primo turno, mentre a Viareggio la sfida si è decisa per poco più di cento voti al termine di una competizione molto equilibrata”. Lo dichiara il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi. “Desidero innanzitutto ringraziare Vincenzo Ceccarelli e tutti coloro che hanno contribuito alla campagna elettorale di Arezzo per la generosità, l’impegno e la disponibilità a mettersi al servizio della comunità aretina. Un ringraziamento altrettanto sincero va a Federica Maineri, alle candidate e ai candidati, ai volontari e alle tante persone che a Viareggio hanno animato una bellissima campagna elettorale, fatta di ascolto, partecipazione e proposte per il futuro della città. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Amministrative in Toscana, Fossi (Pd): “Bilancio nettamente positivo per il campo largo, riflettiamo su Arezzo e Viareggio”

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