Amministrative il campo largo avanti a Venezia e in Toscana il centrodestra punta Reggio Calabria Cosa dicono i sondaggi

In vista delle elezioni amministrative di fine maggio, le forze di centrosinistra mostrano segnali positivi da Venezia e dalla Toscana, mentre il centrodestra punta a riconquistare Reggio Calabria dopo la sconfitta nel referendum sulla giustizia. I sondaggi indicano un trend in favore del centrodestra nelle città del Sud, mentre il centrosinistra ottiene risultati più favorevoli nel Nord e in alcune regioni centrali. La situazione rimane in evoluzione e soggetta a variazioni.

Il centrosinistra per l’appuntamento delle amministrative del 24 e 25 maggio raccoglie segnali favorevoli da Venezia alla Toscana, mentre il centrodestra dopo la sconfitta del referendum sulla giustizia cerca il riscatto al Sud, a partire da Reggio Calabria. Da domani, sabato 9 maggio, scatta il divieto di pubblicare e diffondere i risultati dei sondaggi elettorali. È l’ultima fotografia di una tornata che i partiti leggono già in chiave nazionale. Saranno chiamati al voto quasi 900 Comuni, con calendari diversi nelle Regioni a statuto speciale: il grosso delle urne sarà aperto il 24 e 25 maggio, appunto, con eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno.🔗 Leggi su Open.online

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