A due settimane dalle elezioni amministrative in venti comuni toscani, che si terranno il 24 e 25 maggio 2026, è stato diffuso il primo sondaggio. Il rilevamento mostra un campo largo in testa nelle città di Prato e Pistoia, con una maggioranza di candidati e liste che si contendono i voti degli elettori. La consultazione precedente fornisce un quadro delle preferenze e delle tendenze in vista del voto.

A due settimane dalle elezioni amministrative in venti comuni in Toscana al voto il 24 e 25 maggio 2026, arriva il primo sondaggio. Lo ha realizzato Emg Different per Toscana Tv per i tre comuni capoluogo Prato, Pistoia e Arezzo. Secondo il sondaggio Emg Different per Toscana Tv, nella Prato commissariata Matteo Biffoni, campo largo centrosinistra, consigliere regionale recordman di preferenze, sindaco 2014-2024, vincerebbe al primo turno col 53% davanti a Gianluca Banchelli, centrodestra, 38,5%. Jonathan Targetti, L’Alternativa c’è, 2,5%. Enrico Zanieri, Unità Popolare, 2,5%. Emilio Paradiso, Lista Alleati per Prato – App, 2% Claudio Belgiorno, Lista Belgiorno Sindaco, 1,5%.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sondaggio amministrative 2026 in Toscana: campo largo in testa a Prato e Pistoia

Notizie correlate

Leggi anche: Amministrative 2026 in Toscana: urne aperte 24 e 25 maggio in venti Comuni. Al voto anche Arezzo, Pistoia, Prato

Leggi anche: Rebus Pd alle Amministrative in Toscana: nel campo largo regna il solito caos

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sondaggio BiDiMedia: Martella avanti, Martini e Boldrin sopra il 3%; Elezioni in Toscana, i sondaggi di Arezzo, Pistoia e Prato. Ecco chi è in vantaggio; Elezioni comunali, primo sondaggio a 2 settimane dal voto: centrodestra indietro a Prato e Pistoia, Arezzo al ballottaggio?; Comune, POLITICA Sondaggio elezioni comunali 2026: lucerabynight dà la parola ai cittadini.

Elezioni in Toscana, i sondaggi di Arezzo, Pistoia e Prato. Ecco chi è in vantaggioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Elezioni comunali, terzo sondaggio in un mese: Martella sfiora il 50 per centoVENEZIA - Andrea Martella incassa il supporto del Pci, anzi no, forse. Nelle scorse settimane il Partito comunista italiano aveva annunciato, infatti, di voler appoggiare (non con una ... ilgazzettino.it

Sondaggio Amministrative, il Campo largo fa man bassa - facebook.com facebook

Campo largo pigliatutto: cosa dice il sondaggio sulle amministrative a Prato, Pistoia e Arezzo x.com