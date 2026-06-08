Durante la trasmissione dedicata al Roland Garros 2026, un commentatore ha affermato che Zverev, spesso considerato sottovalutato, è comunque un vincitore legittimo. Ha inoltre dichiarato che al momento Mensik ha un valore superiore rispetto a Jodar. La puntata, visibile su YouTube, è stata condotta da Dario Puppo e ha visto la partecipazione di Ambesi, che ha condiviso queste opinioni.

Nuova ed ultima puntata di TennisMania dedicata al Roland Garros 2026. Nel corso della trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo, è come sempre intervenuto Massimiliano Ambesi. La voce di Eurosport si è soffermato su molteplici aspetti della finale dello Slam parigino, esprimendo anche il suo giudizio sul fresco campione Alexander Zverev. Il momento chiave del match: “La partita si indirizza nei quattro giochi del quinto set. Chi ha avuto più palle break in quel momento è probabilmente Cobolli che non riesce a concretizzarle. A volte perché Zverev ne viene fuori. Cobolli ha battuto Auger-Aliassime, Zverev invece ha battuto giocatori che potrebbero essere in top10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Zverev sottovalutato, ma è un vincitore legittimo. Mensik al momento vale più di Jodar”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jodar-Zverev e Mensik-Fonseca: debuttanti alla riscossa ai quarti di ParigiMartedì 2 giugno si sono disputati i quarti di finale di Roland Garros, con le prime partite tra i debuttanti e i favoriti.

Roland Garros 2026, Jodar e Mensik ai quarti in cinque set. Fonseca elimina Ruud, Zverev sul vellutoNel tabellone di singolare maschile di Roland Garros 2026, i quarti di finale si disputeranno tra Jakub Mensik e Joao Fonseca, e Rafael Jodar e...