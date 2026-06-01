roland garros 2026 jodar e mensik ai quarti in cinque set fonseca elimina ruud zverev sul velluto

Notizia in breve

Nel tabellone di singolare maschile di Roland Garros 2026, i quarti di finale si disputeranno tra Jakub Mensik e Joao Fonseca, e Rafael Jodar e Alexander Zverev. Entrambi gli incontri sono stati decisi in cinque set. Fonseca ha eliminato Ruud, mentre Zverev ha vinto senza perdere un set. Jodar e Mensik hanno superato i loro avversari in gare lunghe e impegnative.