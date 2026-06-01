Roland Garros 2026 Jodar e Mensik ai quarti in cinque set Fonseca elimina Ruud Zverev sul velluto
Nel tabellone di singolare maschile di Roland Garros 2026, i quarti di finale si disputeranno tra Jakub Mensik e Joao Fonseca, e Rafael Jodar e Alexander Zverev. Entrambi gli incontri sono stati decisi in cinque set. Fonseca ha eliminato Ruud, mentre Zverev ha vinto senza perdere un set. Jodar e Mensik hanno superato i loro avversari in gare lunghe e impegnative.
Anche per quanto concerne il tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 la parte bassa si allinea ai quarti di finale: le sfide di martedì 2 giugno saranno tra il ceco Jakub Mensik ed il brasiliano Joao Fonseca, e tra lo spagnolo Rafael Jodar ed il tedesco Alexander Zverev. Il ceco Jakub Mensik, numero 26 del seeding, si fa rimontare due set, ma poi la spunta al quinto contro il numero 11 del tabellone, il russo Andrey Rublev, imponendosi per 6-3 7-6 (6) 4-6 2-6 6-3. Nel primo set il ceco scappa subito sul 3-0 non pesante, poi è abile a difendere il break di margine fino al 6-3. Nella seconda frazione Mensik opera il break nel quinto game, ma quando va a servire per chiudere il set sul 5-4 subisce il controbreak. 🔗 Leggi su Oasport.it
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No.26 Jakub Mensik HOLDS ON He's Heading to Quater Finals | Roland-Garros Match Highlights
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