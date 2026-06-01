Martedì 2 giugno si sono disputati i quarti di finale di Roland Garros, con le prime partite tra i debuttanti e i favoriti. Nel primo match, un giovane ha affrontato un avversario esperto, conquistando il set decisivo. Nel secondo incontro, un altro atleta ha battuto un avversario più esperto in quattro set. Entrambi i match hanno visto le nuove leve emergere con decisione sulla scena principale.

Al via i quarti di finale di questo sorprendente Roland Garros: l’analisi e le previsioni sui due big match che si disputeranno martedì 2 giugno. Un Roland Garros dai risvolti decisamente inaspettati, quello che si avvia alla conclusione e che, poco ma sicuro, ci ha regalato non pochi colpi di scena. Ne è la prova il fatto che il calendario dei quarti di finale si appresti a regalarci incroci generazionali che non credevamo possibili e sfide dal pronostico apertissimo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ad aprire il programma sul rosso parigino sarà il match che vede opposti la vera rivelazione di questa edizione, lo spagnolo Rafael Jodar, e una delle certezze assolute del circuito sul mattone tritato, il tedesco Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Jodar-Zverev e Mensik-Fonseca: debuttanti alla riscossa ai quarti di Parigi

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