L’ex calciatore ha condiviso un episodio difficile legato alla malattia del figlio, ricordando il momento in cui ha lasciato il bambino in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio. Ha raccontato di vivere in un appartamento al diciassettesimo piano e di come la depressione abbia portato con sé anche la paura. Nel corso di un’intervista, ha parlato dell’equilibrio raggiunto nel tempo dopo questa esperienza.

La diagnosi di Adhd del figlio segna un prima e un dopo nella vita familiare. «Una dottoressa si è presa la responsabilità di darci con sicurezza la diagnosi su Achille 4 anni fa. Cominciò il percorso, i farmaci funzionavano, abbiamo fatto questi corsi che servivano soprattutto per comunicare con lui». Ed è stato un grande aiuto. «C'è un modo di rivolgersi che deve essere paritario, non deve essere mai di superiorità e non deve neanche sembrare di organizzazione piuttosto che di curiosità, perché loro lo percepiscono in maniera diversa. Tutto era molto istintivo e quindi nel momento in cui valutava una piccola curiosità come un'intromissione reagiva male».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessandro Costacurta: «Il momento più brutto della mia vita? Quando ho lasciato Achille all’ospedale per un Tso. Abitiamo al diciassettesimo piano e la depressione è anche paura»

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