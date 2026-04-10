Sabato alle 15:00 si disputerà la partita tra Cagliari e Cremonese, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. La sfida si svolgerà allo stadio di appartenenza di una delle due squadre, con le formazioni che si preparano a scendere in campo. Sono disponibili informazioni su statistiche, probabili formazioni, modalità di visione in tv e streaming.

Cagliari-Cremonese è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La squadra di Fabio Pisacane però ha smesso di lottare troppo presto e adesso si ritrova clamorosamente invischiata nella bagarre retrocessione: dal successo per 4-0 con gli scaligeri, datato 31 gennaio, i sardi hanno ottenuto 2 punti in otto giornate e sabato scorso hanno incassato il quarto KO di fila facendosi rimontare da un Sassuolo (2-1) senza obiettivi da tempo. Campanelli d’allarme che la società non ha più potuto ignorare: si spiega così la scelta di mandare tutti in ritiro per preparare la partita – a questo punto cruciale – dell’Unipol Domus con la Cremonese quartultima, che vincendo raggiungerebbe proprio i rossoblù in classifica a quota 30 punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cagliari-Cremonese: la paura prende il sopravvento

Amanda Seyfried: «Quando la paura prende il sopravvento pensi solo a salvare te stesso. Capisco quell’istinto, è umano. Ma non morirai se rinunci a un po’ di potere per il bene superiore»Questo articolo è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 17 marzo 2026.

Pronostico Cremonese-Milan: Allegri si prende la rivincitaCremonese-Milan è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico,...

Temi più discussi: Pronostico Cagliari-Cremonese | Serie A 2025/26; Pronostici Cagliari-Cremonese: Statistiche, Dove in TV 11.04.2026 Serie A; Tabellino partita Cagliari vs Cremonese; Cagliari vs Cremonese Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Serie A 11-04-2026.

Pronostico Cagliari vs Cremonese – 11 Aprile 2026Nel contesto competitivo della Serie A, il confronto tra Cagliari e Cremonese si giocherà il 11 Aprile 2026 alle 15:00 nello stadio Unipol Domus. Una sfida ... news-sports.it

Cagliari-Cremonese, probabili formazioni e dove vederlaCagliari-Cremonese, sabato 11 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14.30. calciocasteddu.it

Per la Cremonese è l'ultima spiaggia, per la Juve è il treno per i play-off. Chi avrà più fame a mezzogiorno Alle 13:00 scatta una sfida che vale un'intera stagione. Da una parte i grigiorossi di Elia Pavesi: ultimi in classifica ma reduci da due pareggi di ca - facebook.com facebook