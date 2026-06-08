Emma Marrone ha pubblicato un video sui social in cui mostra il suo corpo, rispondendo alle critiche degli haters. Il video è diventato virale grazie al messaggio forte che veicola. La cantante ha deciso di rispondere alle accuse sul suo aspetto fisico con questa clip, attirando l’attenzione di molti utenti. Nessuna dichiarazione aggiuntiva è stata rilasciata, e la pubblicazione rimane visibile sui canali social dell’artista.

Emma Marrone ha scelto di rispondere alle critiche ricevute sul suo aspetto fisico con un video pubblicato sui social che è diventato rapidamente virale per la forza del messaggio. La cantante salentina, dopo essere finita al centro di commenti poco gentili in seguito alla sua partecipazione al Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102.5, ha deciso di mostrarsi senza filtri davanti alla telecamera. Nel breve filmato condiviso su Instagram, Emma indica con naturalezza il proprio corpo, soffermandosi sugli addominali. “ Quelli laterali, perché davanti non ho più muscoli dopo le operazioni “, spiega la cantante con tono sereno, facendo riferimento al lungo percorso affrontato negli anni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Emma Marrone mostra il suo corpo rispondendo alle critiche degli haters: porta sui social un messaggio potente

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Emma Marrone ha condiviso sui social un video in cui mostra il proprio fisico, accompagnandolo con un messaggio che è diventato un vero e proprio manifesto di accettazione e forza personale: Amatevi sempre e non ascoltate nessuno. Nel video, la ca x.com

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