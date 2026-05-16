Capitale della cultura | I bagni pubblici restino a servizio della città e dei senzatetto dopo gli eventi

Da pordenonetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una seduta del consiglio comunale, il consigliere Stefano Zanut, rappresentante del gruppo politico Il Bene Comune, ha preso la parola in merito alla questione dei bagni pubblici. La discussione si è concentrata sulla sorte di queste strutture, con particolare attenzione alla loro funzione a servizio della città e delle persone senza dimora. La delibera della Giunta comunale n. ha costituito il punto centrale del dibattito, senza che siano state avanzate proposte ufficiali o decisioni definitive in merito.

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Il consigliere Stefano Zanut, capo gruppo de Il Bene Comune, è intervenuto durante la discussione avvenuta in consiglio comunale dove si è parlato della delibera della Giunta comunale n. 124 del 23042026 sulla variazione al bilancio di previsione 20262028. I bagni pubbliciIl primo tema. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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