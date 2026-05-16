Capitale della cultura | I bagni pubblici restino a servizio della città e dei senzatetto dopo gli eventi

Durante una seduta del consiglio comunale, il consigliere Stefano Zanut, rappresentante del gruppo politico Il Bene Comune, ha preso la parola in merito alla questione dei bagni pubblici. La discussione si è concentrata sulla sorte di queste strutture, con particolare attenzione alla loro funzione a servizio della città e delle persone senza dimora. La delibera della Giunta comunale n. ha costituito il punto centrale del dibattito, senza che siano state avanzate proposte ufficiali o decisioni definitive in merito.

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