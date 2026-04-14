Secondo alcuni esperti, l’aspetto più contaminato dei bagni pubblici non è il sedile del WC, ma altre superfici come le maniglie delle porte e i rubinetti. In situazioni in cui non ci sono alternative, molte persone si trovano a dover utilizzare questi servizi senza una conoscenza precisa dei rischi. La presenza di batteri e germi su alcune superfici è spesso superiore a quella che si potrebbe immaginare, rendendo difficile valutare quali siano le aree più a rischio.

L’utilizzo dei bagni pubblici è una necessità quotidiana in molte situazioni. Spesso si tende a distinguere tra servizi igienici puliti e altri da evitare, ma cosa succede quando non c’è alternativa? Sedersi su un WC pubblico è davvero rischioso oppure si tratta di una preoccupazione eccessiva? Il corpo umano elimina ogni giorno urina e feci, insieme a batteri e virus presenti nel tratto intestinale. Questi microrganismi finiscono inevitabilmente sulle superfici dei bagni. In caso di infezioni o diarrea, la concentrazione di agenti patogeni aumenta. Nei bagni molto frequentati e poco puliti, questo può creare un ambiente ricco di microrganismi, spesso definito dagli studiosi come una sorta di “ecosistema microbico”.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - La cosa più sporca nei bagni pubblici non è il sedile del WC: cosa dicono gli esperti

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