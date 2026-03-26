La diagnosi precoce dell'Alzheimer è fondamentale per individuare tempestivamente i primi segnali della malattia. Tra i segni iniziali ci sono problemi di memoria e difficoltà nel ricordare informazioni recenti. Una fase intermedia, nota come Mild Cognitive Impairment (MCI), rappresenta un passaggio tra lievi deficit cognitivi e il decorso più grave della malattia. Questo stadio può evolversi in modo diverso, richiedendo attenzione e monitoraggio costante.

MCI. Mild Cognitive Impairment. In pratica una fase di passaggio che porta dal deficit della memoria ed altri segni e sintomi fino alla malattia vera e propria. Si tratta di un disturbo cognitivo che spesso viene sottovalutato, che non incide sulla vita quotidiana ma che può rappresentare un primo indicatore di una situazione che peggiora. E che si traduce nella classica “nebbia” che progressivamente pervade il cervello, cancellando i ricordi e gli affetti. Le dimensioni del problema, parlando di decadimento cognitivo e non solamente di Alzheimer (condizione che rappresenta comunque una delle voci principali nel definire il quadro), sono amplissime. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alzheimer, perché è importante la diagnosi precoce e quali sono i segnali d’allarme

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