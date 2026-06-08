Altro che Juve Brahim Diaz in Serie A | lo convincono con la Champions

Brahim Diaz potrebbe trasferirsi in Serie A, con la Juventus ancora interessata al suo acquisto. La società sta monitorando la situazione del calciatore, che attualmente gioca in un club di Premier League. La squadra italiana valuta l’opportunità di portare Diaz in prestito o con un trasferimento definitivo, anche grazie alle sue prestazioni in Champions League. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del giocatore rimane tra quelli più discussi per rinforzare la trequarti.

di Bruno De Santis La Juventus continua a seguire Brahim Diaz e il suo nome resta tra quelli più apprezzati per rinforzare la trequarti. Il classe 1999 piace da tempo ai bianconeri per caratteristiche tecniche e capacità di giocare in più ruoli offensivi, ma la strada che porta al talento del Real Madrid rischia di complicarsi più del previsto. Nelle ultime ore, infatti, si è inserita con decisione anche la Roma. Il club giallorosso starebbe monitorando la situazione del marocchino con grande attenzione e avrebbe un argomento che potrebbe pesare parecchio nella scelta finale del giocatore: la partecipazione alla prossima Champions League. È proprio questo dettaglio a rendere la sfida di mercato particolarmente interessante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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