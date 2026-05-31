Brahim Diaz alla Juve in prestito | c’è il gradimento del giocatore Spalletti lo metterebbe al centro
Brahim Diaz potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito. Il giocatore ha espresso il suo gradimento per l’ipotesi. L’allenatore Spalletti punta a inserirlo come protagonista nel suo schema. La trattativa è in fase di definizione, ma non ci sono ancora ufficialità.
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