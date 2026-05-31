Brahim Diaz potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito. Il giocatore ha espresso il suo gradimento per l’ipotesi. L’allenatore Spalletti punta a inserirlo come protagonista nel suo schema. La trattativa è in fase di definizione, ma non ci sono ancora ufficialità.

Vlahovic verso l’addio alla Juve: richieste fuori parametro. Napoli, Milan e Inter sul serbo Alisson, la Juventus torna a sperare: caos Liverpool. Ecco cosa può succedere ora Emerson Palmieri alla Juve: la nuova richiesta di Spalletti per la fascia. Ultimissime Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brahim Diaz alla Juve in prestito: c’è il gradimento del giocatore. Spalletti lo metterebbe al centro

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