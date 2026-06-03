La Juventus continua a seguire Brahim Diaz, che, secondo quanto riferito, è in cima alla lista di preferenze del tecnico. Tuttavia, il giocatore non ha ancora manifestato la volontà di cambiare squadra e rimane al Real Madrid. La società bianconera sta valutando le possibilità di un trasferimento, ma al momento non ci sono accordi definitivi. La trattativa presenta ancora ostacoli legati alla volontà del calciatore e alle condizioni del trasferimento.

di Francesco Spagnolo La Juve non molla la pista che porta a Brahim Diaz. Ma il marocchino per il momento non sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid. Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato e i fari delle grandi squadre sono accesi sulla Spagna. In particolare, l’interesse della Juventus per Brahim Diaz continua a essere uno dei temi più discussi in chiave mercato. Il fantasista spagnolo del Real Madrid è considerato un profilo particolarmente gradito all’ambiente bianconero e, secondo le ultime indiscrezioni, rientrerebbe tra i giocatori apprezzati dal nuovo corso tecnico. Tuttavia, le vie delle trattative sono tortuose e,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve insiste per Brahim Diaz: Spalletti lo ha messo in cima alla lista. Ma c’è un nuovo ostacolo da superare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Brahim Diaz alla Juve in prestito: c’è il gradimento del giocatore. Spalletti lo metterebbe al centro

Fagioli, l’ex Juve in una big di Serie A? Il club lo ha messo in cima alla lista per rinforzare il centrocampo. I dettagliFagioli, ex centrocampista della Juventus, è entrato nel radar di una grande squadra di Serie A, che avrebbe inserito il suo nome in cima alla lista...

Temi più discussi: La Juventus insiste per Brahim Diaz, ma il suo futuro è legato a Nico Paz; PRIME PAGINE – Cinque acquisti per la Juve. Rabiot al Napoli?; La Juve punta Kluivert, United e Arsenal su Leao, per Palestra servono 50 milioni; Brahim Diaz nel mirino del Manchester City: il Real Madrid riflette sul futuro, Juve indietro.

Brahim Diaz resta una richiesta di Spalletti, si insiste per KokePer aumentare qualità e creatività sulla trequarti, Spalletti continua a considerare Brahim Diaz uno dei profili più interessanti. L'evoluzione della situazione dipenderà in larga parte dalle decision ... tuttojuve.com

La Juventus insiste per Brahim Diaz, ma il suo futuro è legato a Nico PazLa Juventus segue Brahim Diaz per rinforzare la trequarti. Il futuro del marocchino dipende dalle scelte del Real Madrid su Nico Paz ... tuttojuve.com