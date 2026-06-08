Alto Adige | la scuola italiana cresce con nuovi alunni e docenti

Nell'Alto Adige, il numero di studenti iscritti nelle scuole italiane è aumentato rispetto all’anno precedente. Per far fronte a questa crescita, sono stati assunti nuovi docenti, anche se ancora non sono stati comunicati i numeri esatti. Sono stati inoltre finanziati nuovi posti di sostegno scolastico, destinati a rafforzare l’assistenza agli studenti con bisogni speciali. La ripartizione di queste risorse è ancora in fase di definizione.

? Punti chiave? In Breve La scuola italiana in Alto Adige cresce: 198 nuovi iscritti e un organico rinforzato. Il sistema scolastico in lingua italiana dell’Alto Adige chiude l’anno scolastico 20252026 con un segnale di vitalità, registrando l’ingresso di 198 nuovi studenti. Il bilancio dell’attività, presentato da Galateo e Gullotta, evidenzia una crescita costante che vede il numero totale di iscritti passare da 22.211 a 22.409 alunni. Questo incremento si inserisce in un trend più ampio, poiché negli ultimi sei anni il comparto ha guadagnato complessivamente 260 studenti tra le istituzioni statali e quelle paritarie. L’espansione non riguarda solo le aule, ma anche il corpo docente, essenziale per garantire la continuità educativa nelle nostre comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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e attenzione, perché non è un'ipotesi di scuola: come spiega il manifesto, con i risultati del 2006 e anche del 2013 avrebbe vinto Berlusconi, pur avendo ottenuto alcune decine di migliaia di voti in meno, perché oggi Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta non verr x.com

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