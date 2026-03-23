Alto Adige mobilità docenti 2026 27 | domande entro il 2 aprile Circolare e modulistica

La Provincia autonoma di Bolzano ha pubblicato le indicazioni per la mobilità del personale docente ed educativo a tempo indeterminato per l’anno scolastico 20262027. Il riferimento è la circolare del Direttore provinciale scuole (prot. n. 282788 del 17 marzo 2026), che disciplina trasferimenti e passaggi. L'articolo Alto Adige, mobilità docenti 202627: domande entro il 2 aprile. Circolare e modulistica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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