Il candidato sindaco ha inaugurato questa sera il suo comitato elettorale in un punto della città, invitando gli altri candidati a partecipare a un confronto aperto. L’evento si è svolto all’angolo tra due vie principali, con l’obiettivo di promuovere partecipazione e scambio di idee tra le parti in vista delle prossime elezioni.

Ieri sera il taglio del nastro della nuova sede che rimarrà operativa fino al prossimo maggio. I buoni propositi del candidato del centrodestra: "Chiudiamo la fase degli scontri" “Partecipazione, confronto, idee”. Il candidato sindaco Marcello Scurria ha aperto questa sera il comitato elettorale, all’angolo tra le vie Tommaso Cannizzaro e Cesare Battisti, nel segno della condivisione e dell’accoglienza. Tanti i cittadini che hanno partecipato all’evento con i rappresentanti delle forze politiche che sostengono il progetto di Marcello Scurria sindaco. “Abbiamo aperto uno spazio libero. I cittadini potranno venire a trovarmi per parlare, proporre, criticare, vivere ed utilizzare questo luogo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Elezioni, Scurria apre il comitato elettorale e invita gli altri candidati per "un confronto costruttivo"

Articoli correlati

La sfida a Palazzo Zanca si accende, Scurria annuncia l'inaugurazione del comitato elettoraleSarà inaugurato sabato 28 marzo il comitato elettorale di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra.

Elezioni comunali 2026. L'ex sindaco Griffo 'schiera' altri 4 candidati per il votoLa candidatura a sindaco di Trentola Ducenta di Michele Griffo sta prendendo forma attorno a una squadra di cittadini profondamente radicati nella...

Approfondimenti e contenuti su Elezioni Scurria apre il comitato...

Temi più discussi: Elezioni, Scurria apre il comitato elettorale e invita gli altri candidati per un confronto costruttivo; Elezioni a Messina, Scurria inaugura il comitato: Uno spazio libero per la città; SABATO 28 MARZO L’APERTURA DEL COMITATO ELETTORALE DI MARCELLO SCURRIA SINDACO; ElezioniMessina2026. Il centrodestra compatto con Scurria: De Luca nervoso per il voto.

Elezioni a Messina, Scurria inaugura il comitato: Uno spazio libero per la cittàPartecipazione e dialogo al centro: invito agli altri candidati al confronto diretto con i cittadini ... msn.com

Scurria: Basile è candidato ombra, De Luca parla per luiIl timore di perdere le elezioni ha prodotto nelle scorse ore dichiarazioni farneticanti da parte di Cateno De Luca. Il leader del candidato Federico Basile ha millantato un mio ritiro dalla competiz ... tempostretto.it

Bologna, l'ex grillino (oggi oste) Favia in campo per le elezioni del 2027: «Ci sarà un solo civico» x.com

Giudice del lavoro a Palermo, 43 anni, esponente di Magistratura indipendente, alle ultime elezioni dell’Anm, nel gennaio del 2025, è stato il più votato - facebook.com facebook