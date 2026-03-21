Melito Pellecchia apre la campagna elettorale | inaugurato il comitato in via Michelangelo

Questa mattina a Melito, la candidata di centrosinistra ha aperto ufficialmente la campagna elettorale inaugurando il suo comitato in via Michelangelo. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni sostenitori e rappresentanti politici locali. La sede è stata aperta con una cerimonia che ha segnato l’inizio delle attività di campagna. Nessun altro dettaglio è stato comunicato durante l’evento.

Al via ufficialmente la campagna elettorale di Melito. Questa mattina, in via Michelangelo, la candidata di centrosinistra Dominique Pellecchia ha inaugurato la sua sede elettorale in via Michelangelo. Presenti a sostegno dell'ex vicesindaco Marco Sarracino, deputato PD, e i consiglieri regionali Rosario Andreozzi e Loredana Raia. "Melito decide", lo slogan scelto dall'aspirante sindaco, che con la sua candidatura ha compattato il campo largo composto da Partito Democratico e M5s. Sull'altro fronte, a rappresentare il centrodestra, il commercialista Michele Barretta, al momento sostenuto da una galassia di liste civiche di area moderata, ma senza l'appoggio ufficiale dei partiti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Melito, Pellecchia apre la campagna elettorale: inaugurato il comitato in via Michelangelo Articoli correlati Leggi anche: Andrea Martella apre la campagna elettorale al Candiani: «Ripopolamento e statuto speciale» Primarie, Battaglia apre la campagna elettorale del Pd: "Sfida perché il centrosinistra resti alla guida della città"Mimmo Battaglia scende in campo per le comunali di Reggio Calabria con emozione e orgoglio. Aggiornamenti e notizie su Melito Pellecchia apre la campagna... Melito, corsa alla fascia tricolore: Barretta sfida la PellecchiaI nomi ci sono. La corsa a sindaco al comune di Melito per le amministrative del 24 e del 25 maggio ha i suoi candidati. È di lunedì scorso l'ufficializzazione di Giovanni Barretta alla guida della ... ilmattino.it Nasce a Melito di Napoli il circolo PER: sostegno a Dominique Pellecchia sindaco 2026Nasce a Melito di Napoli il circolo di PER – Per le Persone e la Comunità, rete politica nata dall’esperienza dell’associazionismo e del terzo settore, impegnata nel mettere al centro la persona e ... ilmattino.it