Tredici Pietro il club tour parte da Nonantola | I miei live sono come jam session

Tredici Pietro inizia il suo nuovo tour partendo da Nonantola, con uno spettacolo che si svolgerà nel suo stesso nome. Durante l’evento, ha descritto i suoi live come delle jam session, sottolineando l’aspetto improvvisato e spontaneo delle sue esibizioni. La prima data si terrà martedì, con un concerto che segna il ritorno sul palco dopo la partecipazione a Sanremo.

Bologna, 30 aprile 2026 – Tredici Pietro riparte da Tredici Pietro. Anzi, da Sanremo. E martedì prossimo inizia raccogliere i frutti di quella Uomo che cade presentata al Festival varando al Vox di Nonantola, nel Modenese, il club tour che lo tiene sulla strada tutto il mese di maggio portandolo pure a Milano, Torino, Napoli, Roma, Brescia, Padova e Firenze. "Sto rivisitando la scaletta degli show di dicembre per presentare uno spettacolo di un altro livello, che si presti bene al clima dei club", racconta Morandi junior, 28 anni. "Con i ragazzi della band vogliamo proporre un’esperienza diversa, che ricordi le nostre jam ". https:www.ilrestodelcarlino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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