Allerte Dengue Italia osservata speciale Zanzare e virus avanzano

Da tv2000.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità italiane segnalano un aumento delle allerte dengue: il caldo anomalo favorisce la proliferazione delle zanzare e la diffusione del virus. Le temperature più alte rispetto alla norma facilitano la riproduzione degli insetti e la trasmissione della malattia. Le regioni interessate sono sotto osservazione, con misure di prevenzione in corso. Nessuna persona è ancora stata segnalata infetta, ma le autorità monitorano attentamente la situazione.

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Il caldo anomalo sta cambiando anche le malattie: le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano. Oggi l’Italia è chiamata a una sorveglianza continua, anche sulla Dengue, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Servizio di Monica Di Loreto RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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