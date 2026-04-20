In Italia si registra una diffusione crescente di zanzare esotiche che portano con sé nuove malattie. Sono aumentati i casi di dengue e Zika, malattie che fino a poco tempo fa erano considerate legate principalmente ai viaggi all’estero. Le specie di zanzare coinvolte sono ormai presenti sul territorio e sono responsabili della trasmissione di diversi virus, tra cui il West Nile, il Chikungunya, il virus della Toscana e il Tbe.

I nomi sono esotici, ma abbiamo imparato a conoscerle. "Dengue, West Nile, Chikungunya, Toscana virus e Tbe non sono più solo malattie solamente da viaggi. E, con il cambiamento climatico, i virus tropicali ormai sembrano essere endemici anche in Italia. Un problema legato alle zanzare. Nel nostro Paese abbiamo la Culex e l'ormai celebre zanzara tigre, la Aedes albopictus con noi già dagli Anni Novanta ma con i cambiamenti climatici si annunciano due nuove zanzare che arrivano da Corea e Giappone". A dirlo è Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, che spiega come distinguere le zanzare più diffuse dal comportamento.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, le zanzare esotiche hanno "preso casa" in Italia e portano nuove malattie; in aumento Dengue e Zika

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