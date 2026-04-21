Una recente comunicazione ufficiale segnala il ritorno del virus della dengue, malattia trasmessa dalle zanzare. Le autorità sanitarie invitano a prestare attenzione, soprattutto in aree dove si sono registrati casi precedenti. I dettagli sono stati resi noti attraverso un comunicato stampa, che fornisce informazioni sulle zone interessate e sulle precauzioni da adottare. La situazione richiede attenzione, anche se al momento non si segnalano casi gravi.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Oh via, qui un se scherza, anche quest’anno . è arsaltato fuori ‘naltro benedetto caso di Dengue e allora il Comune s’è dà ‘na mossa: disinfestazione a tappeto e via andare! Segnatevelo bene: si parte martedì 21 aprile alle 10 di questa sera e si va avanti tutta la notte fino alle 5 del mattino di mercoledì. Gli addetti gireranno un po’ ovunque: strade, tombini, giardini e pure nelle proprietà private, specie nella zona intorno all’ospedale San Donato e tra via Tiziano, Cimabue, Raffaello Sanzio e Modigliani. Insomma, un bel giro largo.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh gente, occhio alle zanzare: è rispuntato ‘sto Dengue

Notizie correlate

Leggi anche: Salute, le zanzare esotiche hanno "preso casa" in Italia e portano nuove malattie; in aumento Dengue e Zika

Milan, Giménez: “Sto bene, sto lavorando per essere al 100% e regalare gioie alla gente”Santiago Giménez aveva iniziato da titolare la stagione 2025-2026 nel Milan di Massimiliano Allegri.