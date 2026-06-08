Allenatori del Napoli | storia completa da Bianchi a Conte — tutti i tecnici azzurri

Il Napoli ha avuto diversi allenatori nell’era moderna, tra cui Ottavio Bianchi, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. La squadra ha vinto lo Scudetto nel 2023 con Spalletti e si prepara a conquistare il quarto titolo nel 2025 sotto la guida di un nuovo tecnico. Tra i tecnici storici figura anche Maradona, che ha avuto un ruolo importante nel club, così come altri allenatori che hanno lasciato un segno nel percorso azzurro.

La storia di tutti gli allenatori della SSC Napoli nell’era moderna: da Ottavio Bianchi a Maradona, da Sarri al "Sarrismo", da Spalletti allo Scudetto 2023, fino a Conte e il quarto titolo 2025. La guida completa ai tecnici che hanno fatto grande il Napoli. Il Napoli ha avuto allenatori straordinari, capaci di trasformare ogni ciclo in qualcosa di speciale. Alcuni hanno vinto titoli, altri hanno lanciato tendenze calcistiche. Tutti hanno lasciato un segno indelebile nella storia azzurra. Ottavio Bianchi (1985-1989): l’uomo dei primati. Periodo: 1985-1989 Trofei: 2 Scudetti (1987, 1990 — ma il secondo fu con Bigon), 1 Coppa UEFA (1989), 1 Coppa Italia (1987) Ottavio Bianchi è il tecnico che insieme a Maradona ha scritto le pagine più gloriose del calcio napoletano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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