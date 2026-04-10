Il ritorno del commissario tecnico che guidò la nazionale durante l'Europeo 2016 potrebbe portare benefici sia alla squadra nazionale che al club di cui è attualmente allenatore. La sua presenza contribuirebbe a rafforzare la rosa e a migliorare le prospettive della nazionale, mentre il club potrebbe beneficiare di un miglioramento delle performance e di una maggiore stabilità gestionale. La questione è al centro di discussioni tra addetti ai lavori e tifosi.

Il ritorno di Antonio Conte in Nazionale sarebbe il classico scenario “win-win”. L’Italia ritroverebbe il c.t. capace di portarla ai quarti degli Europei 2016 dopo aver raccolto i cocci di Brasile 2014, mentre il bilancio del Napoli si libererebbe dell’ingaggio pesantissimo di un tecnico che richiede molto anche nella costruzione della rosa. Intendiamoci, Conte è sempre stato un valore aggiunto per le squadre che ha allenato: sarebbe ingeneroso non tenere conto della sua abilità nel valorizzare il capitale umano a disposizione. Ma nel caso del Napoli, un’analisi a mente fredda di costi e benefici indica che il prezzo per l’eccellente risultato — il quarto scudetto nella storia della società — è stato probabilmente troppo alto da pagare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rilancio degli Azzurri e conti del Napoli a posto: perché Conte in Nazionale converrebbe a tutti

Perché Conte si infastidisce se chiediamo della situazione degli infortuni del Napoli? Ugolini: «Non lo so»A Sky provano a capire il perché l'allenatore del Napoli sembra non apprezzare le domande sui numerosi infortuni occorsi ai calciatori in questa...

Leggi anche: Repubblica: “Conte-Allegri, sfida totale: Napoli-Milan vale il secondo posto e la Nazionale”

Le parole di Antonio Conte dopo Verona-Napoli 1-2 Conferenza stampa

Argomenti più discussi: Rilancio degli Azzurri e conti del Napoli a posto: perché Conte in Nazionale converrebbe a tutti; Il giorno dopo la disfatta degli azzurri LIVE BLOG; Azzurri eliminati dai Mondiali, Como nel mirino; Bosnia-Italia: le pagelle degli Azzurri! Il blocco Inter-nazionale delude ma sono in buona compagnia, Retegui il peggiore.

Giorgia Meloni, altro che discorso del rilancio: sotto al livore, niente Più di un’ora di livore, rancore, veleni. Giorgia Meloni non ce la fa a non essere Giorgia Meloni. In quello che avrebbe dovuto essere il discorso della riflessione dopo la sconfitta al referendum - facebook.com facebook

#Schlein: da #Meloni ci aspettavamo rilancio, invece solito repertorio “Comizio postumo sul referendum, una sfida che ha già perso” x.com