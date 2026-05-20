Da Reja a Conte | tutti gli allenatori di De Laurentiis in 24 anni di Napoli
Negli ultimi 24 anni, il presidente del Napoli ha cambiato allenatore 12 volte, passando da Reja a Conte e altri tecnici. Durante questo periodo, sono stati diversi i cambi di guida tecnica, con alcuni allenatori che sono rimasti solo poche stagioni e altri più a lungo. La rotazione ha coinvolto figure di varia esperienza e stile, con decisioni prese nel corso degli anni per cercare di migliorare le prestazioni della squadra. Ogni cambio ha portato a nuove strategie e approcci tecnici.
? In Sintesi In oltre vent’anni di presidenza, Aurelio De Laurentiis ha affidato la panchina del Napoli a 12 allenatori diversi. Un viaggio iniziato con Giampiero Ventura in Serie C e culminato con il recente addio di Antonio Conte. Nonostante il presidente abbia spesso cullato il sogno di trovare un “Sir Alex Ferguson” azzurro, i dati statistici raccontano una realtà diversa: la permanenza media di un tecnico a Napoli è di appena 19 mesi. La classifica della longevità è dominata da Edy Reja (1514 giorni), seguito da Walter Mazzarri (1419 giorni). Il rapporto tra la dirigenza e gli allenatori si è sempre basato su legami quasi familiari, rendendo spesso traumatici e complessi i momenti delle separazioni, come dimostrano i casi storici di Luciano Spalletti, Maurizio Sarri e dello stesso Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Napoli, da Reja a Conte: tutti gli allenatori dell'era De Laurentiis
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