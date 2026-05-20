Da Reja a Conte | tutti gli allenatori di De Laurentiis in 24 anni di Napoli

Negli ultimi 24 anni, il presidente del Napoli ha cambiato allenatore 12 volte, passando da Reja a Conte e altri tecnici. Durante questo periodo, sono stati diversi i cambi di guida tecnica, con alcuni allenatori che sono rimasti solo poche stagioni e altri più a lungo. La rotazione ha coinvolto figure di varia esperienza e stile, con decisioni prese nel corso degli anni per cercare di migliorare le prestazioni della squadra. Ogni cambio ha portato a nuove strategie e approcci tecnici.

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? In Sintesi In oltre vent’anni di presidenza, Aurelio De Laurentiis ha affidato la panchina del Napoli a 12 allenatori diversi. Un viaggio iniziato con Giampiero Ventura in Serie C e culminato con il recente addio di Antonio Conte. Nonostante il presidente abbia spesso cullato il sogno di trovare un “Sir Alex Ferguson” azzurro, i dati statistici raccontano una realtà diversa: la permanenza media di un tecnico a Napoli è di appena 19 mesi. La classifica della longevità è dominata da Edy Reja (1514 giorni), seguito da Walter Mazzarri (1419 giorni). Il rapporto tra la dirigenza e gli allenatori si è sempre basato su legami quasi familiari, rendendo spesso traumatici e complessi i momenti delle separazioni, come dimostrano i casi storici di Luciano Spalletti, Maurizio Sarri e dello stesso Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Da Reja a Conte: tutti gli allenatori di De Laurentiis in 24 anni di Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, da Reja a Conte: tutti gli allenatori dell'era De Laurentiis Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, e se Conte andasse via? C’è un nome che da anni stuzzica De Laurentiis Napoli, da Conte parole di addio: “De Laurentiis conosce da un mese le mie intenzioni”Pisa, 17 maggio 2026 – Quasi come un déjà-vu rispetto a un anno fa, Antonio Conte sembra aver imboccato il viale che potrebbe portarlo lontano dal... Napoli, da Reja a Conte: tutti gli allenatori dell'era De Laurentiis12 allenatori in 24 anni di gestione. Una lista lunga che parte da lontano. Dalla V di Ventura alla C di Conte, un alfabeto al contrario che spinge sempre il Napoli verso l'alto. Tutti ... ilmattino.it Ventura Reja Donadoni Mazzarri Benitez Sarri Ancelotti Gattuso Spalletti Garcia Mazzarri bis Calzona Conte 6 allenatori sbagliati su 13 Ma come fate a stare tranquilli, voi detrattori che godete nel sapere che Antonio Conte andrà x.com Reja: Non credevo nel Napoli campione. Atalanta? I più vicini a Gasp sono Juric e PalladinoL'allenatore Edoardo Reja è stato intervistato da Radio Marte per parlare dell'attualità di casa Napoli: Conte in panchina è una garanzia assoluta, ha fatto un grandissimo campionato e non pensavo ... tuttomercatoweb.com